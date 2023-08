RC Lens – Mercato : un actionnaire minoritaire et deux renforts visés d'ici à fin août ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce lundi, La Voix des Sports fait le point sur le Mercato du RC Lens, expliquant que le club nordiste cherche encore au moins un ou deux renforts. Bien évidemment, la priorité des priorités artésiennes est de boucler la venue du remplaçant de Loïs Openda. La fiche du RC Lens sur But! Football Club Une réflexion sur le poste de piston Evoquée il y a quelques jours, la piste Habib Diallo (RC Strasbourg) s'annonce déjà compliquée avec l'intérêt d'un club saoudien et sa volonté de signer en Premier League. L'hebdomadaire nordiste confirme également que la piste de l'attaquant trinidadien Levi Garcia (AEK Athènes) n'est pas encore refermée même si son club est trop gourmand pour l'instant en réclamant 25 M€+5 M€ de bonus. Concernant le deuxième poste ciblé, il s'agit de celui de … piston. Un dossier qui ne se débloquera probablement pas sans l'arrivée d'un actionnaire minoritaire pour épauler Joseph Oughourlian avant le 1er septembre. Une réflexion d'ailleurs confirmée au média nordiste par Franck Haise à l'issue de la défaite contre Manchester United samedi soir (1-3). Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens ne vise pas seulement un attaquant d'ici à la fin du Mercato d'été... En cas d'arrivée d'un nouvel actionnaire minoritaire, un piston supplémentaire pourrait débarquer. La Voix des Sports en dit davantage sur la suite du recrutement artésien.

