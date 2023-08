RC Lens - Mercato : un espoir du club écarte une proposition alléchante

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

C'est le site Lensois.com qui relaie l'information. Jeune espoir du RC Lens, âgé de 18 ans, le milieu de terrain Ayanda Sishuba a récemment été contacté par le FC Bruges dans le cadre d'un prêt pour glaner du temps de jeu. S'imposer à Lens Mais l’international belge, qui a signé un contrat longue durée avec les Sang et Or (2026), n'a qu'une intention : s'imposer au sein de l’équipe première et convaincre Franck Haise de lui faire confiance. Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors qu'il a signé un contrat avec le RC Lens jusqu'au mois de juin 2026, Ayanda Sishuba a finalement décidé de ne pas gagner du temps de jeu dans un autre club et de rester en Artois. L'international belge était courtisé, notamment par le FC Bruges.

La rédaction

Rédacteur