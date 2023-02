RC Lens - Mercato : un Espoir nigérian en approche chez les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Toujours à l'affût de bonnes affaires à réaliser, le RC Lens aurait ferré un grand Espoir nigérian évoluant en Russie. En effet, selon le site Own Goal Nigeria, les Sang et Or seraient tombés d'accord avec Krasnodar pour le transfert du très jeune ailier Olakunle Olusegun (20 ans). Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en D1 russe cette saison (13 matchs), l'ancien joueur du Botev Plovdiv est estimé à un peu moins de 2 M€ par le site allemand transfermarkt. International U17 nigérian, le natif de Ilorin Kwara est sous contrat avec son club russe jusqu'en juin 2026. D’après les informations de @owngoalnigeria, Olakunle Olusegun, ailier nigérian de Krasnodar, devrait débarquer au Racing Club de Lens, l’été prochain.



Les Sang et Or et le club russe auraient trouvé un accord. pic.twitter.com/sl9ODDmErQ — ?SV FOOT ? (@MSVFoot) February 24, 2023

Le RC Lens sur Olusegun (Krasnodar) Le RC Lens serait tout proche de recruter la pépite de Krasnodar Olakunle Olusegun (20 ans). L'ailier nigérian serait même déjà d'accord avec les recruteurs des Sang et Or pour signer l'été prochain en France. Affaire à suivre.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life