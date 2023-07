RC Lens - Mercato : rebondissement pour Cahuzac à Nice, Fofana veut déjà revenir à Lens !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

La piste Levi Garcia s’est refroidie au RC Lens. Et pour cause : le président de l’AEK Athènes a promis aux supporters locaux de conserver l'attaquant de 25 ans jusqu’en août avant de connaître le sort du club grec en Ligue des champions. Si le Trinidadien veut rejoindre le RC Lens, les fans des Sang et Or estiment que le club artésien doit persévérer dans cette voie-là. Selon un sondage publié sur Lensois.com, 44,62% des personnes interrogées pensent qu’il « faut persévérer, mais de façon raisonnable, ne pas monter jusqu’à 30 millions d’euros. » Cette réponse est suivie de près (42,54%) par ceux estimant qu’il faut « d’ores et déjà passer à autre chose. » Enfin, seulement 12,84% des suffrages poussent le RC Lens à y mettre les gros moyens.

Un accord pour le retour de Fofana à Lens ?

Par ailleurs, L’Équipe confirme que Yannick Cahuzac ne rebondira pas à l’OGC Nice. Sa venue avait été imaginée par le directeur sportif Florent Ghisolfi. Souhaitant quitter le Pas-de-Calais, Cahuzac (38 ans) avait rompu son contrat avec le club artésien au début du mois. Il s’était vu proposer par Ghisolfi d’intégrer le staff de Francesco Farioli et d’occuper un rôle similaire à celui qu’il avait à Lens avec Franck Haise. C’était sans compter sur la fronde immédiate des ultras niçois, qui ont mis un veto non négociable sur la venue de l’ex-capitaine de Bastia, club avec lequel ils entretiennent une inimitié profonde encore nourrie par la rencontre d’octobre 2014, conclue par une bagarre et un envahissement de terrain (0-1). Malgré les tentatives de conciliation de Ghisolfi, la position des supporters n’a jamais évolué. Décision a donc été prise d’annuler cette arrivée.

Enfin, le cas Seko Fofana occupe toujours les esprits du côté du RC Lens. Hier soir, lors de l'émission Flash Mercato, Franck Queudrue a affirmé qu'il était persuadé que l'ancien capitaine des Sang et Or avait déjà un accord pour revenir au club dans le futur ! « Fofana est parti avec un accord pour revenir au club », a lancé l’ancien joueur du club artésien avec un certain aplomb. Seul l'avenir le dira.

