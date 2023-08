RC Lens - Mercato : un gros chèque inattendu pourrait tomber d'Angleterre

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens a déjà bien vendu cet été avec les départs de Loïs Openda (RB Leipzig) et Seko Fofana (Al-Nassr), les Sang et Or pourraient voir un gros chèque leur tomber du ciel en provenance de Premier League. 10 M€ récupérés grâce à Doucouré ? En effet, un an après avoir été vendu à Crystal Palace pour 22,6 M€, Cheick Doucouré pourrait basculer dans une autre dimension en rejoignant Liverpool. Battus sur les dossiers Moises Caicedo et Romeo Lavia, les Reds envisageraient de s'offrir le milieu malien selon The Independent. Un transfert qui devrait s'élever à 70 M€. Le Racing ayant gardé 15% d'intéressement sur la vente, c'est près de 10 M€ qui pourraient rentrer à nouveau dans les caisses grâce à Doucouré. De quoi couvrir l'arrivée d'un bon numéro 9 sans attendre l'arrivée des nouveaux actionnaires minoritaires ? Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens peut se frotter les mains, Liverpool prépare une très grosse offre pour Cheick Doucouré (Crystal Palace). Une vente à 70 M€ sur laquelle les Sang et Or ont gardé un gros pourcentage en cas de revente (15%). Du beurre dans les épinards.

Alexandre Corboz

Rédacteur