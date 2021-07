RC Lens - Mercato : un héros de l’Euro qui a déjà fait la leçon à Cavani est ciblé !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens a lancé plusieurs pistes au poste d’avant-centre mais ne trouve pour l’instant pas encore l’oiseau rare. Ce pourrait être bientôt le cas avec Joël Pohjanpalo (26 ans). « Le Racing Club de Lens suivrait attentivement Joël Pohjanpalo du Bayer Leverkusen, l’attaquant finlandais serait une possibilité parmi tant d’autres. Le joueur sera libre en 2022 », fait savoir le compte MSV Foot ce matin.

Si le nom de cette piste ne fait pas forcément rêver les supporters du RC Lens, trois arguments pourraient joueur en sa faveur. Le premier est qu’il sort d’un Euro honorable disputé avec la Finlande avec qui il a marqué contre le Danemark le premier but de sa sélection en phase finale d’une compétition internationale. Le deuxième vient de sa valeur marchande - 2,5 millions d’euros selon Transfermarkt - dans les clous du club artésien.

Enfin, dernier détail et non des moindres : Pohjanpalo a déjà crevé l’écran en Europe. En 2016, l’attaquant finlandais était LE joueur le plus prolifique dans les cinq grands championnats parmi les joueurs qui avaient inscrit au moins quatre buts ! Le Finlandais avait alors disputé 104 minutes de Bundesliga et marquait donc un but toutes les 26 minutes en moyenne (huit frappes, dont cinq cadrées). Il avait réussi le petit exploit de se classer devant Mario Balotelli, Edinson Cavani, ou encore Gonzalo Higuain et Luis Suarez.

