RC Lens - Mercato : un milieu prometteur file à l'étranger, Sylla renvoyé chez lui !

Le RC Lens n’est pas le club de L1 le plus touché par les affaires lugubres cette saison. Ce jeudi, pourtant, on aurait pu le penser tant l’agitation a placé le club artésien dans la lumière. Tout d’abord, on a appris le renvoi d’Issiaga Sylla par la fédération guinéenne !

Titulaire mercredi lors de la victoire 1-0 de sa sélection contre le Tchad lors des éliminatoires de la CAN, le défenseur du RC Lens n’aurait pas suffisamment respecté le protocole sanitaire. « Issiaga Sylla est renvoyé du groupe pour non-respect du protocole sanitaire imposé au sein du Syli National de Guinée. Il s’envolera d’ailleurs pour la France ce soir. Il est remplacé par Ibrahima Sory Doumbouya du Wakriya AC de Boké », annonce la fédération dans la communiqué.

Le contrat de Simon a été résilié

Par ailleurs, La Voix du Nord a fait savoir que Nsana Simon quitte le RC Lens et pourrait vite rebondir à l’étranger. Le jeune milieu des Sang et Or avait pourtant signé son premier contrat professionnel avec le RC Lens dans l’espoir de s’y imposer sur le long terme, un club duquel il fréquentait le centre de formation depuis 2013. Son contrat a été résilié, le club artésien ne comptant pas sur lui y compris pour l’équipe réserve (N2).