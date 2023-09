RC Lens - Mercato : un nouveau Bonaventure Kalou à Lens ?

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

116. C’est le nombre de minutes jouées par Stijn Spierings depuis son arrivée au RC Lens cet été. Comme déjà évoqué hier, le milieu de terrain néerlandais pourrait revenir au Toulouse FC en raison d’un manque d’adaptation à son nouvel environnement. « Oui, l'avenir de Spierings s'assombrit au RC Lens. Oui, un retour à Toulouse (en prêt, via le fameux joker) n'est pas à exclure, confirme Laurent Mazure. Mais son cas pourrait donner un sentiment de gâchis. On ne peut occulter son rendement bien insuffisant, mais de nombreux facteurs viennent aussi contrecarrer un épanouissement sportif. Et il ne faudrait pas en faire le symbole du début raté de Lens. D'autres joueurs ne sont pas à leur niveau... Quand je dis s'assombrit, je n'acte évidemment aucun départ à ce jour. »

Kalou avait tenu 467 minutes à Lens

Questionné sur le fait que Spierings pourrait être la recrue la plus rapide de l’histoire contemporaine du RC Lens, le journaliste a donné l’exemple de Bonaventure Kalou, qui avait lui disputé 467 minutes sous le maillot sang et or à son arrivée du PSG en 2007. L’attaquant ivoirien avait ensuite filé à Al-Jazira en laissant un souvenir des plus frustrants aux supporters du RC Lens. Perdu en Artois, Spierings semble parti dans cette optique.

