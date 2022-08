RC Lens - Mercato : un nouveau courtisan en L1 pour Ganago !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Après avoir été annoncé partant certain, avoir été suivi par Brest, s'être mis d'accord avec Anderlecht sans y être transféré pour autant faute d'accord entre les deux clubs, Ignatius Ganago a assuré la semaine passée qu'il restait au Racing cette saison : « Honnêtement, je me sens bien ici. Je suis bien à Lens. Pour l’instant, je suis là. Je vais me battre pour gagner ma place. Je travaille dur à l’entraînement tous les jours et je vais essayer de montrer de quoi je suis capable ». Mais dans les faits, jusqu'au 1er septembre, l'attaquant camerounais de 23 ans ne sera assuré de rien concernant son avenir. Surtout qu'un nouveau courtisan vient de sortir du bois en la personne du FC Nantes. Les dirigeants canaris viennent de se prendre un gros coup de pression de leur entraîneur, Antoine Kombouaré, qui réclame du renfort. Ignatius Ganago ferait partie des joueurs visés selon le journaliste Saber Desfarges. Le Racing accepterait de le laisser partir moyennant 5 M€, ce qui à la portée de la bourse nantaise. 🟡🟢 Le FC Nantes se positionne sur Ignatius Ganago.



Première offre nantaise refusée par le Racing Club de Lens. #Mercato #ACARCL pic.twitter.com/AKH2DaH2nD — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 14, 2022

Pour résumer Pas retenu en cas de belle offre, l'attaquant du RC Lens IGnatius Ganago serait dans le viseur du FC Nantes après avoir été suivi par le Stade Brestois. Récemment, le Camerounais s'était mis d'accord avec Anderlecht mais le géant belge ne s'était pas entendu avec le Racing sur une indemnité.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life