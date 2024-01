RC Lens Mercato : un nouveau départ officialisé, coups de théâtre pour Haïdara et Estève !

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Le RC Lens continue son opération dégraissage. Après Wuilker Fariñez et Faitout Maouassa, le club artésien a annoncé ce matin le départ de Noah Diliberto au Widzew Łódź. « Comme il s’y était engagé avec le joueur lors de son arrivée en octobre, le Racing a accepté de libérer le milieu de ses six derniers mois de contrat, glisse le Racing dans un communiqué. Le club remercie Noah et lui adresse ses encouragements dans ce projet. »

Toujours au rayon des départs, celui de Massadio Haïdara vers le FC Nantes pourrait être remis en question. Pour expliquer le départ de Maouassa, L’Équipe laisse entendre que le RC Lens s'estimerait suffisamment pourvu au poste de latéral gauche et ne jugerait plus indispensable sa présence dans l’effectif. En creux, cela pourrait dire que Franck Haise mettra son veto à la sortie d’Haïdara cet hiver.

Burnley dégaine 12 M€ pour Estève

Dans le sens des départs, le dossier Maxime Estève semble mal engagé. « Au regard du montage financier, des négociations seraient encore en cours. Difficile d’affirmer pour le moment si le joueur est plus proche de rester ou d’un départ », affirme le journaliste de France Bleu Hérault Bertrand Queneutte. De son côté, Burnley a envoyé une offre de 12 M€, assortie de 2M€ de bonus et de 15% sur une plus-value à la revente pour faire venir le joueur de 21 ans. Des montants qui collent avec les demandes du MHSC, selon L’Équipe.

