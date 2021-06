RC Lens – Mercato : un nouveau joueur du Téfécé serait ciblé

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Ces dernières saisons, le RC Lens a beaucoup joué sur sa proximité avec le Toulouse FC. Les Sang et Or ont notamment récupéré Yannick Cahuzac, Clément Michelin, Corentin Jean ou encore Steven Fortes en Haute-Garonne. Certains ont réussi dans l'Artois et d'autres - comme Issiaga Sylla – n'ont fait que passer mais cela ne décourage nullement le Racing.

Machado pour remplacer Sylla ?

En effet, comme le rapporte l'excellent site LesViolets.com, l'intérêt de Lens se porte désormais sur le latéral gauche colombien Deiver Machado (27 ans). S'il ne serait pas contre l'idée de prolonger au Téfécé malgré l'échec de la montée, le très offensif latéral (2 buts, 6 passes décisives en 35 matchs) est susceptible de voir la porte s'ouvrir à un an du terme de son contrat.

Pour Lens comme pour Toulouse (qui l'a récupéré libre), Machado peut faire office de belle affaire. Reste que le club nordiste n'est pas seul sur le rang. Selon le site de supporters toulousains, d'autres clubs de l'élite suivent ce dossier.