RC Lens - Mercato : un partant de l'été ne regrette pas son départ des Sang et or

En manque de temps de jeu au RC Lens, Simon Banza a été prêté avec option d'achat cette saison à Famalicao au Portugal où il enfile les buts comme des perles (9 réalisations en autant de matchs disputés).

Au micro de France Bleu Nord, l'attaquant de 25 ans a confié qu'il ne regrettait pas d'être parti. "On m’a accueilli les bras ouverts et ça s’est très bien passé. J’étais un peu triste de quitter Lens mais c’était un choix pour moi. Je remercie le club de m’avoir laissé partir car ce n’était pas dans son intention, mais j’en avais besoin pour jouer, prendre de la confiance et marquer. Le club a été très conciliant."

Simon #banza, aujourd'hui au #Portugal, était ce mercredi soir sur @fbleunord



"Mon coeur est lensois"



"J'avais besoin de temps de jeu, besoin de marquer des buts"



"Les résultats actuels du #rclens ne m'étonnent pas."#famalicaohttps://t.co/g6RncKRUi4 — France Bleu Nord (@fbleunord) November 17, 2021