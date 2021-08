RC Lens - Mercato : un participant à l'Euro 2020 en approche

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Les médias américains et polonais sont formels : l'ailier droit Przemyslaw Frankowski (26 ans) serait sur le point de quitter le Chicago Fire pour le RC Lens. Les deux clubs seraient parvenus à un accord pour une indemnité de transfert de 2,5 M€. Auteur de 10 buts et 13 passes décisives en 63 apparitions avec le club américain, Frankowski retrouverait l'Europe deux ans et demi après son départ de sa Pologne natale.

Pour autant, les supporters lensois n'ayant manqué aucune minute du dernier Euro ont pu l'apercevoir à l'œuvre. En effet, l'ailier a disputé les trois rencontres des Rouge et Blanc, face à la Slovaquie (1-2), l'Espagne (1-1) et la Suède (2-3). Il n'a pas été titulaire mais il est rencontre systématiquement, pour un total de 83 minutes et une passe décisive sur le deuxième but de Robert Lewandowski.