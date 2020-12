RC Lens – Mercato : un poids lourd européen piste déjà la révélation Loïc Badé

Dans les nombreuses bonnes pioches du RC Lens durant le Mercato estival, il est sans doute la plus prometteuse. Arrivé libre du Havre après une poignée de matchs en Ligue 2, Loïc Badé s'est immédiatement imposé comme une révélation des Sang et Or en ce début de saison.

Sa capacité d'anticipation, ses facilités dans les airs et son élégance dans la relance rendent déjà le défenseur de 20 ans très spécial. La comparaison avec un certain Raphaël Varane, qui a aussi éclos au RC Lens, n'a d'ailleurs pas tardé à apparaître.

Le Milan déjà sur la trace de Badé

Forcément, de telles performances s'accompagnent d'une donnée aussi inquiétante pour le RC Lens que prometteuse pour ses finances. Les clubs étrangers n'ont pas mis longtemps à s'apercevoir du grand talent du défenseur lensois. Et le premier nom à filtrer n'est autre que le Milan AC !

Selon MilanNews, Loïc Badé figure en effet déjà dans les radars milanais. A la recherche d'un renfort défensif dès cet hiver, le Milan AC a des priorités nommées Kabak (Schalke 04) et Simakan (RC Strasbourg). Mais Badé fait donc partie des autres profils suivis de près, tout comme la promesse de l'Ajax Perr Schuurs. Nul doute que les Sang et Or excluent quoiqu'il arrive tout départ cet été. Mais au rythme de son ascension, le cas Badé pourrait bien être un enjeu important dès l'été prochain pour la direction lensoise.