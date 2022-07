RC Lens - Mercato : un prétendant s'éloigne pour Medina

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Auteur de deux bonnes premières saisons à Lens, Facundo Medina ne manque pas de courtisans cet été. Si Manchester United, qui était chaud à l'été 2021, est depuis passé à autre chose, il a été question d'un intérêt de l'Olympique de Marseille mais également du SSC Napoli. Les Azzurri voient le FC Barcelone et la Juventus Turin tourner autour de Kalidou Koulibaly, leur défenseur central sénégalais de 31 ans.

Seulement, le président du SSCN, Aurelio De Laurentiis, ne désespère pas de prolonger un joueur qu'il adore et qui adore en retour les Parténopéens. D'après Il Mattino, il lui aurait proposé de prolonger pour quatre années, à 5 M€ la saison. Koulibaly ne serait pas insensible à cette proposition, surtout qu'il sait qu'il ne serait pas forcément titulaire à Barcelone et qu'il serait détesté par les Napolitains s'il allait à la Juve. Une prolongation de sa part et la piste du SSCN ne serait plus d'actualité pour Medina !

Pour résumer Annoncé dans le viseur du Napoli en cas de départ de Kalidou Koulibaly, Facundo Medina pourrait finalement rester à Lens, les Azzurri ayant l'intention de prolonger leur roc sénégalais, pourtant courtisé par la Juventus et le FC Barcelone.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life