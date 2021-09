RC Lens - Mercato : un renfort a signé, un ancien gradé du LOSC en vue ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

La rumeur disait vrai : comme évoqué hier matin, Samba Sow a bel et bien rejoint les rangs du RC Lens. Le club artésien a officialisé la nouvelle hier soir en précisant que l’ancien milieu des Sang et Or rejoindrait la réserve. « Rien n’empêchera Franck Haise de s’appuyer sur lui si besoin », ajoute le site Lensois.com.

Autre rumeur lancée par Todo Fichajes qui agite la communauté lensoise ces derniers jours : Divock Origi (26 ans). Selon le site espagnol, le RC Lens aurait des vues sur l’ancien attaquant du LOSC actuellement à Liverpool, où il a d’ailleurs marqué hier en League Cup contre Norwich.

Cette rumeur ne serait pas totalement farfelue. « Fichajes a pour habitude de partager d’excellentes informations, le dossier n’est pas impossible mais encore une fois la concurrence est rude », a précisé le compte MSV Foot. Origi est sous contrat chez les Reds jusqu’en juin 2022.

