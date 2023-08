RC Lens – Mercato : un retour inattendu chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens jouera la Ligue des Champions cette saison et devra donc avoir un effectif solide afin de pouvoir rivaliser sur la scène européenne. Certains joueurs voient donc leur avenir bouché au sein du club Artois et tentent d'aller s'imposer ailleurs, sans toujours réussir à y parvenir. Le retour de Koto Camara Koto Camara était à l'essai depuis plusieurs jours à Annecy, afin d'espérer glaner du temps de jeu dans le club savoyard. Cependant, le Dauphiné Libéré révèle que le club, tout juste maintenu en Ligue 2, a décidé de ne pas donner suite après deux semaines d'essai. Un second échec pour le jeune Sénégalais après son prêt stoppé au bout de six mois à Bastia la saison dernière. Une porte de sortie se referme pour Koto Camara. #RCLenshttps://t.co/AJLQGX150j — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 16, 2023

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur