RC Lens – Mercato : un retour se profile, départ en vue pour un piston des Sang et Or ?

Si la concurrence sur les côtés s'est densifiée avec les arrivées de Deiver Machado et Przemyslaw Frankowski, le RC Lens garde quand même une petite place pour l'un de ses jeunes. En conférence de presse, Franck Haise a évoqué le cas de Charles Boli, encourageant le fils de Roger à bien se remettre de la blessure qui a mis prématurément fin à sa saison dernière au Paris FC.

« Charles a eu beaucoup de pépins physiques depuis la reprise. Il a joué très peu sur les amicaux et il vient de faire sa première semaine complète d’entraînement. Cela faisait un moment que ça n’était pas arrivé mais par contre, il a fait une bonne semaine. Il y a des joueurs devant lui en piston comme au milieu. Il sait que c’est un challenger mais à lui d’être à 100% chaque jour pour essayer de gratter des choses. Je ne cache pas qu’il y a des joueurs qui ont de l’avance sur lui, à lui de ne pas lâcher mais en tout cas il est bien et je le retrouve avec de l’énergie, du sourire. Même si les places sont chères, il faut qu’il reste dans cet état d’esprit », a expliqué le technicien.

Le retour en forme de Charles Boli pourrait avoir une première conséquence directe. Il est en effet prévu qu'Ismaël Boura quitte le Racing en qualité de joker pour rejoindre un club de Ligue 2 en prêt afin de poursuivre sa progression. C'est en tout cas ce qu'avait annoncé le coordinateur sportif des Sang et Or Florent Ghisolfi dans un entretien à la Voix du Nord.