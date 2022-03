RC Lens - Mercato : un riche club anglais à fond sur Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Même si la qualité de ses prestations a chuté depuis le début de l'année, ce qui a fortement impacté le rendement du RC Lens, Seko Fofana demeure suivi par de nombreux clubs, en France et à l'étranger. Si bien que son avenir semble s'inscrire loin de l'Artois, bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2024. Le PSG et l'OL le suivent, de même que l'AC Milan en Italie ou Watford en Angleterre.

Mais ce mercredi, le Newcastle Herald que les Magpies l'ont également dans le viseur pour la saison prochaine. Nouveau riche de la Premier League après son rachat par un fonds d'investissement saoudien, le NUFC va frapper fort cet été. Fofana est présenté comme un joueur potentiellement majeur, que les Noir et Blanc pourraient obtenir à un coût raisonnable, dans la mesure où la Ligue 1 est en grande difficulté financière. Qu'il soit réel ou supposé, l'intérêt de Newcastle pourrait profiter au Racing car son nom pourrait faire flamber les enchères pour son milieu de terrain...

Ça va être un tank Seko Fofana TOTS 🇨🇮😬 #FIFA22 pic.twitter.com/KNLkjFT6bH — NeiKoohh 🍋 (@NeiKoohh) March 29, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur