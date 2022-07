RC Lens - Mercato : un Sang et Or annonce son départ

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

En fin de contrat cet été, Brayann Pereira a décidé de ne pas prolonger l'aventure avec le RC Lens et ne sera donc plus Sang et Or la saison prochaine. Sur son compte Instagram, le jeune latéral droit français, qui vient de disputer l’Euro 2022 avec l’équipe de France U19, a justifié son choix de quitter le club artésien cet été.

"Il est temps pour moi de mettre fin à ce chapitre"

"Après avoir passé 5 très belles années au sein du RC Lens, de la pré formation à mes premières minutes en professionnel. Il est temps pour moi de mettre fin à ce chapitre. Je tiens à remercier mon club formateur qui m’a fait grandir, qui m’a beaucoup appris et sans qui je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. J’en suis très reconnaissant. Je tiens également à remercier toutes les personnes du club coachs, dirigeants, supporters, mes coéquipiers. Toutes ces personnes ont contribuées à ma progression en tant que joueur et à mon développement en tant qu’homme. Merci pour tout."

