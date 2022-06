Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Pour résumer Le jeune défenseur central du RC Lens, Souleymane Cissé, qui évoluait avec la réserve des Sang et Or, s'est engagé ce mercredi avec Clermont. La durée de son contrat n'a pas été dévoilée.

Fabien Chorlet

Rédacteur