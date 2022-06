RC Lens - Mercato : un Sang et Or se pose des questions sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est la révélation lensoise de la saison ?

En fin de contrat cet été avec le RC Lens, Brayann Pereira (19 ans) ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Mais alors que le club sang et or lui a proposé une offre de prolongation de contrat, le jeune latéral droit français, qui s'apprête à disputer l’Euro 2022 avec l’équipe de France U19, est en pleine réflexion sur son avenir.

"Je vais régler ça après l’Euro"

"J’ai eu une offre de prolongation et j’essaie de voir la meilleure option pour la suite de ma carrière. Il y a d’autres clubs de Ligue 1 et des clubs de Ligue 2 qui sont intéressés. Je suis dans une période de ma carrière où j’ai besoin de jouer pour m’épanouir et poursuivre ma progression. Mais je suis vraiment focus sur l’Euro. Je discute avec mes agents de ce qu’on va faire et je vais régler ça après l’Euro", a déclaré Brayann Pereira pour L’Aisne Nouvelle.

Fabien Chorlet

Rédacteur