RC Lens - Mercato : un second couteau de Haise sur le départ ?

Blessé au quadriceps, l'attaquant du RC Lens, Corentin Jean, est éloigné des pelouses depuis la mi-septembre. Mais avec la concurrence de Florian Sotoca, Arnaud Kalimuendo, Ignatius Ganago et Wesley Saïd, l'ancien joueur de Toulouse est voué à jouer un rôle de remplaçant chez les Sang et Or.

Mais Corentin Jean, qui est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Racing, pourrait-il partir ? Ce qui est sûr, c'est qu'il intéresse sur le marché des transferts. En effet, selon les informations de MSV Foot, le joueur de 26 ans serait sur les tablettes du Beerschot, actuellement dernier du championnat belge avec seulement deux points au compteur. Affaire à suivre...

