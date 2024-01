RC Lens Mercato : une ancienne piste a trouvé son nouveau club

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Selon The Athletic, Alvaro Barreal devrait bientôt s'engager en Angleterre du côté de Bournemouth. Celui qui évolue actuellement à Cincinnati était pisté par la direction du RC Lens cet hiver. Barreal vers la Premier League ! Pour rappel, c'est Jhoannez Chavez qui a finalement été choisi cet hiver par le RC Lens au poste de piston gauche. De son côté, Alvaro Barreal ne devrait donc pas rejoindre le RC Lens lors de ce mercato hivernale puisque le latéral gauche argentin pourrait s’engager avec les Cherries de Bournemouth. Un temps suivi par Lens, Alvaro Barreal vers la Premier League #RCLenshttps://t.co/62Upi1wcVy — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 20, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Courtisé par le RC Lens, le latéral gauche de Cincinnati, Alvaro Barreal, ne devrait pas rejoindre les Sang et Or car il devrait s'engager avec les Cherries de Bournemouth.

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur