RC Lens - Mercato : une bonne nouvelle arrive de Norvège dans le dossier Patrick Berg

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Les choses ne devraient pas traîner pour le milieu de terrain Patrick Berg (24 ans). Sachant le joueur convoité par d'autres clubs européens, notamment après son exhibition lors de la déroute de l'AS Roma (6-1) en Coupe d'Europe, le Racing Club de Lens a décidé de prendre les devants. Le coordinateur sportif, Florent Ghisolfi, a pris l'avion pour la Norvège afin de négocier avec Bodo/Glimt.

Selon le journaliste de France Bleu Nord Sylvain Charley, "les négociations se poursuivent dans le dossier Berg. La concurrence est rude mais le RC Lens reste en bonne position. Les discussions vont reprendre (aujourd'hui) en Norvège". La valeur du milieu norvégien est fixée à 1,6 M€ par Transfermarkt. Ce serait une très belle opération si le Racing finalise le transfert à ce montant car la cote de Berg devrait décoller quand il évoluera dans un grand championnat européen !

Les négociations se poursuivent dans le dossier #berg



La concurrence est rude

Mais le #Rclens reste en bonne position🤞🤞🤞



Les discussions vont reprendre demain en Norvège 🇳🇴@EliteserienFr #Mercato — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) December 15, 2021