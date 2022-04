RC Lens - Mercato : une bonne nouvelle concernant l'avenir de Leca

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

C'est une précision importante qu'a apportée le compte Twitter MSV Foot concernant le mercato estival du RC Lens : il n'y aura pas besoin de chercher un nouveau gardien. Bien évidemment, les dirigeants artésiens étaient déjà forcément au courant, mais pas les supporters et cette révélation fait qu'il n'y aura pas de malentendu cet été, quand arriveront les premières rumeurs.

La précision concerne l'avenir de Jean-François Leca. Contrairement à ce qui a été annoncé un peu partout, le gardien de 36 ans ne sera pas libre en juin. Son agent, Sébastien Cagnet, a expliqué à MSV Foot qu'il lui restait une dernière année à honorer. En 2022-23, Franck Haise pourra donc compter sur son vétéran corse pour continuer à alterner avec Wuilker Farinez !

#RCLENS || Jean-Louis Leca a un contrat avec Lens jusqu’en juin 2023 et non en jusqu’en juin 2022.



Confirmation de monsieur @Seb_Cagnet, agent du portier corse. pic.twitter.com/hFCLlcMlFB — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) April 27, 2022

Pour résumer L'agent de Jean-Louis Leca a confirmé que le gardien corse était lié au RC Lens jusqu'en juin 2023, et non jusqu'à cet été. Les Sang et Or n'auront donc pas besoin de se mettre en quête d'un nouveau portier pour la saison prochaine.

Raphaël Nouet

Rédacteur