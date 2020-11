RC Lens - Mercato : une entrée d’argent inespérée attend les Sang et Or !

L’information était erronée et c’est finalement une bonne nouvelle pour le RC Lens. Ce week-end, Lensois.com laissait entendre que le club artésien ne devrait rien toucher en cas de transfert de Geoffrey Kondogbia (FC Valence, 27 ans) à l’Atlético Madrid. « En cas d’officialisation, il s’agirait alors d’un transfert d’un joueur de plus de 23 ans au sein d’un même pays ce qui ne permettrait pas au RC Lens d’en profiter », glissait le site lensois.

Entre 525 000 et 700 000€ vont tomber dans les caisses lensoises

Selon La Voix du Nord, cette affirmation est caduque puisque la législation a évolué depuis un an afin de récompenser plus facilement les clubs formateurs. Ainsi, Kondogbia, même s’il ne quittait pas le championnat espagnol, pourrait tout de même permettre au RC Lens de renflouer un peu ses caisses.

« Le club artésien toucherait environ 3,5% du prix que paierait l’Atlético Madrid à Valence, avance le quotidien régional. Les sommes du transfert évoquées par la presse espagnole varient entre 15 et 20 millions d’euros. Soit entre 525 000 et 700 000 euros qui tomberaient dans l’escarcelle lensoise. » Kondogbia vient de passer sa visite médicale avec succès chez les Colchoneros, où il s'est engagé jusqu'en juin 2024. Les transferts successifs de l'international centrafricain ont déjà rapporté 3 M€ en indemnités de formation au RC Lens depuis 2015. Une vraie mine d'or pour les Sang et Or.