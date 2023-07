RC Lens - Mercato : une grande annonce tombe pour Danso

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Dans le viseur du Napoli, Kevin Danso est encore loin d'un départ du RC Lens. Si le champion d'Italie a formulé ces dernières heures une première offre de 22 millions d'euros, les Sang et Or ne comptent pas lâcher aussi facilement leur défenseur autrichien. Suite aux transferts de Loïs Openda et Seko Fofana, le club artésien refuse de voir partir un troisième joueur cadre et continue d'affirmer sa position ferme sur le dossier.

Affaire classée ?

Les dirigeants lensois ont en effet profité de ce vendredi pour remettre les choses au clair. Dans le communiqué annonçant la prolongation de contrat de Brice Samba jusqu'en 2028, Arnaud Pouille s'est exprimé sur son gardien et la saison à venir. "Il (Brice Samba) sera le socle de la colonne vertébrale défensive de l’équipe qui restera stable et particulièrement solide dans la mesure où aucun départ n’interviendra", a expliqué le directeur général du RC Lens. S'il y avait encore des doutes sur les intentions du RC Lens à propos de l'avenir de Kevin Danso, ils sont maintenant levés d'autant que la Voix du Nord révèle que l'Autrichien devrait, lui aussi, prolonger son contrat. Naples est plus que prévenu.

