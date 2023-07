RC Lens – Mercato : une nouvelle offre à venir pour Loïs Openda ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens perdra vraisemblablement son buteur belge, Loïs Openda, cet été. Leipzig est le club le plus intéressé et a déjà formulé une offre, refusée par Lens. Cependant, la prochaine devrait être la bonne. Un été historique Christopher Nkunku parti à Chelsea pour 60 millions, c’est Dominik Szoboszlai qui s’apprête à partir à Liverpool pour 70 millions à présent. De quoi permettre à Leipzig, de faire une offre qui ravira les exigences financières du RC Lens. Openda pourrait partir contre une quarantaine de millions. Lois Openda X Rb Leipzig 🔥

Grâce à la vente de Dominik

Szoboszlai, le club allemand devrait accélérer sur le dossier Openda et mettre les 50 millions demander par les Sang et Or.🔴⚪️



Supporters Lensois une réaction à ce départ ? pic.twitter.com/FgJsHgVbdi — Mercat__off (@Mercat__off) July 1, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Leipzig veut Loïs Openda et pourrait l’avoir très prochainement. Dominik Szoboszlai s’apprête à partir à Liverpool pour 70 millions, de quoi permettre au club allemand de mettre les quelques millions supplémentaires voulus par le RC Lens.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur