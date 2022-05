RC Lens - Mercato : une offre du Portugal pour Banza en approche ?

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

Simon Banza a réalisé une belle saison sous les couleurs de Famalicão, en première division portugaise. Auteur de 12 réalisations et trois passes décisives, en 28 matchs de championnat, le buteur français a laissé un bon souvenir au Portugal. Alors que Famalicão n’a pas levé l’option d’achat de 5 millions d’euros, assortie à son prêt, le joueur du RC Lens pourrait quand même rester au Portugal, la saison prochaine.

Selon “O Jogo“, le Sporting Braga est très intéressé par le buteur des Sang et Or. Le club portugais négocie actuellement avec le RC Lens pour faire baisser le prix de l’attaquant français, sous contrat jusqu’en juin 2023. Une offre pourrait être émise dans les prochains jours.

Le joueur a une valeur estimée à 5 millions d’euros par le site Transfertmarkt.

Operação Banza está em marcha: Braga tenta reduzir o preço e tem um trunfo https://t.co/xdD133x1i6 — O Jogo (@ojogo) May 31, 2022

Pour résumer Prêté à Famalicão, cette saison, Simon Banza pourrait rester au Portugal où un top club serait sur le point de faire une offre aux Lensois. Le Sporting Braga est proche de trouver un accord avec le RC Lens pour le transfert de Banza.

Adam Duarte

Rédacteur