RC Lens – Mercato : une offre XXL se profile pour Doucouré

Cheick Doucouré est convoité par de nombreux clubs européens. Après une belle saison avec les Sang et or, le milieu de terrain malien devrait quitter la France cet été. En Angleterre, plusieurs équipes veulent le recruter. Le RC Lens pourrait très bientôt recevoir une offre XXL pour son milieu de terrain !

Selon Foot Mercato, Crystal Palace, qui convoite le joueur depuis plusieurs mois, devrait rapidement passer aux choses sérieuses, pour conclure le plus rapide la transaction. Malgré plusieurs offre, les dirigeants lensois n’ont toujours pas été satisfaits. Pour rappel, ces derniers attendent 20 millions d’euros pour libérer leur joueur.

🚨 Crystal Palace a accéléré la piste menant à Cheick Doucouré et veut rapidement boucler ce dossier !



Le RC Lens réclame 20 M€ 💰



(@sebnonda / @Santi_J_FM) pic.twitter.com/qiKgF0CGPk — BeFoot (@_BeFoot) June 24, 2022

Adam Duarte

Rédacteur