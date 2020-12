RC Lens - Mercato : une partie du trou laissé par Mediapro comblée par un départ hivernal ?

Très actif au mercato estival, le RC Lens devrait l’être beaucoup moins cet hiver. La raison est simple : l’excellent début de saison des Sang et Or n’oblige en rien un recrutement poussé en janvier 2021.

Cela tombe plutôt bien puisque la crise sanitaire a fortement impacté les finances du club artésien... qui pourrait se refaire une petite santé grâce à Aleksandar Radovanovic. D’après Foot Mercato, Leganés (Espagne), le Rapid Vienne (Autriche), Sivaspor (Turquie) et le FK Khimki (Russie) suivent de très près la situation du défenseur central du RC Lens. Des contacts ont même déjà été noués avec son entourage.

Le stoppeur serbe de 27 ans est peu utilisé cette saison par Franck Haise (1 match joué seulement en L1) et ne sera pas retenu cet hiver. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Radovanovic est estimé à 600 000 euros par la plateforme Transfermarkt. Un montant qui ferait le plus grand bien au RC Lens en ces temps de crise sanitaire et de non paiements des droits télé par Mediapro.