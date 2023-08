RC Lens - Mercato : une pépite des Sang et Or est courtisé !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Le jeune milieu offensif du RC Lens, Ayanda Sishuba, qui a signé en avril dernier son premier contrat professionnel avec le club artésien, attire les convoitises sur le marché des transferts. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS La Belgique a un oeil sur Sishuba ! En effet, selon les informations du journal L'Équipe, le joueur de 18 ans susciterait l'intérêt du club belge du FC Bruges. À noter qu'Ayanda Sishuba, auteur de trois buts avec les pros durant la préparation estivale, n'a pas été convoqué par Franck Haise pour la réception ce dimanche (20h45) du Stade Rennais et a joué ce samedi contre Dieppe (1-1) avec l'équipe réserve. Les unes du journal L'Équipe de ce dimanche 20 août

Les unes du journal L'Équipe de ce dimanche 20 août

Lire l'édition de ce dimanche> https://t.co/HWZws5gWXU pic.twitter.com/OocCkqERNL — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 20, 2023

Pour résumer L'un des plus grands espoirs du RC Lens, Ayanda Sishuba, qui a signé en avril dernier son premier contrat professionnel avec le club artésien, serait sur les tablettes du club belge du FC Bruges.

Fabien Chorlet

Rédacteur