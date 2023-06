RC Lens - Mercato : une pépite lensoise prisée par la Bundesliga

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

International U20 portugais, le talent de David Pereira da Costa n’a jamais fait de doute au RC Lens. Malgré tout, la blessure du jeune lensois est arrivée au pire des moments pour lui, peu avant le début du mercato hivernal. Les Artésiens se sont donc tout de suite renforcés, en recrutant Adrien Thomasson et Angelo Fulgini. Hoffenheim sur le coup Le premier nommé s’est rapidement installé en tant que titulaire, tandis que le second est bien placé dans la rotation de Franck Haise, au détriment de Pereira da Costa qui a perdu sa place. Ainsi, même s’il souhaite toujours s’imposer dans son club formateur, le jeune portugais va probablement avoir des opportunités à l’étranger. C’est en tout cas ce qu’affirme Foot Mercato, qui dévoile même l’intérêt concret du club d’Hoffenheim, qui souhaiterait absolument attirer le Lensois de 22 ans. 🔴 David Pereira da Costa, talent du RC Lens, suscite l'intérêt en Bundesliga avec Hoffenheim en tête ! 🇵🇹



🗞️ @footmercato pic.twitter.com/BKTjv8VnqX — Vibes Foot (@VibesFoot) May 31, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer David Pereira Da Costa semble pétri de talents, mais a encore beaucoup à apprendre. À 22 ans seulement, le Portugais compte tout de même 70 matchs lors de ces deux dernières saisons. Le jeune milieu offensif devra cependant gommer ses défauts pour s'imposer à nouveau au RC Lens.

Louis Leymarie

Rédacteur