RC Lens, Stade Rennais – Mercato : coup de froid pour une piste commune, les Rouge et Noir visent un cadre de Mourinho !

Le RC Lens dispose d'une certaine manne financière après avoir transféré Loïs Openda et Seko Fofana. Un trésor de guerre dans lequel le RCL compte puiser dès cet été pour se renforcer. Et dans cette optique, les Sang et Or songent à Denis Zakaria, le milieu de la Juventus Turin. Une piste qui était également creusée par le Stade Rennais dans l'éventualité de remplacer Lesley Ugochukwu (Chelsea).

L'ASM en pole pour Zakaria, Rennes sur Matic à la place !

Problème : face à la concurrence, il semblerait que les Lensois ne fassent pas le poids (ou ne cherchent tout simplement plus à le faire depuis la signature d'Andy Diouf) et que les Rennais aient pris un train de retard trop important. « Suivi de plus ou moins près par Lens, Strasbourg et même Rennes en L1, Zakaria se rapproche finalement de Monaco, annonce Ignazio Genuardi. Alors que West Ham a longtemps été en pole, l’ASM tient désormais la corde pour environ 20 M€. Il manque le dernier feu vert du milieu suisse. »

Pour remplacer Ugochukwu, le Stade Rennais serait désormais sur l'expérimenté Nemanja Matic (AS Rome, 34 ans) selon L'Equipe. L'ancien joueur de Manchester United n'a plus qu'un an de contrat en Italie mais José Mourinho n'entend pas s'en séparer. Affaire à suivre.

Suivi de plus ou moins près par Lens, Strasbourg et même Rennes en L1, #Zakaria se rapproche finalement de #Monaco. Alors que West Ham a longtemps été en pole, l’ASM tient désormais la corde pour environ 20 M€. Il manque le dernier feu vert du milieu suisse. #Mercato #Juventus — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 4, 2023

