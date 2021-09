RC Lens - Mercato : une piste surprise déjà lancée pour janvier, un cadre bientôt déclassé ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens ne manque jamais une occasion de faire mouche au mercato. Depuis l’arrivée de Florent Ghisolfi aux manettes, le club artésien s’est spécialisé dans des « coups » et ne semble pas le regretter eu égard aux résultats obtenus par l’équipe de Franck Haise.

Contre toute attente, le prochain coup tenté par le RC Lens pourrait être un nouveau gardien ! « Le Racing Club de Lens suivrait un gardien actif en Eredivisie. Il est titulaire dans son club. Pas de trêve visiblement pour le board lensois », a récemment glissé le compte MSV Foot sur Twitter.

Cette rumeur a interpellé certains supporters du RC Lens, qui ne comprendraient pas voir un nouveau portier à l’heure où Jean-Louis Leca et Wuilker Fariñez occupent ce poste. Justement, un déclassement du premier nommé, désormais âgé de 35 ans, pourrait se produire au fil de la saison. L’idée avait déjà été évoquée cet été. Et puisque Ghisolfi est du genre prévoyant....

Selon mes informations, le Racing Club de Lens suivrait un gardien actif en Eredivisie. Il est titulaire dans son club.



De plus amples informations à venir.



Pas de trêve visiblement pour le board lensois. — MSV Foot 🗞 (@MSVFoot) September 16, 2021