RC Lens - Mercato : deux annonces sont tombées dans le dossier Openda !

Comme l'a annoncé ce lundi le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, en conférence de presse, le club artésien a reçu une troisième offre du RB Leipzig pour Loïs Openda. Elle serait d'un montant d'environ 40 millions d'euros. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE LOÏS OPENDA Une quatrième offre du RB Leipzig arrive pour Openda ! Selon les informations de Bild, les dirigeants lensois, qui attendraient 50 millions d'euros pour laisser partir leur buteur cet été, auraient repoussé cette nouvelle proposition du club allemand. Mais malgré ce nouveau stop des Sang et Or, le directeur sportif du RB Leipzig, Max Eberl, ne voudrait pas abandonner la piste menant à l'attaquant belge, qui resterait la cible numéro 1 des pensionnaires de la Red Bull Arena. Une quatrième offre pourrait donc arriver sur la table du board sang et or. 🔴🔶 RC Lens - Mercato : des annonces fortes tombent sur Haise, Fofana et Openda, la cinquième recrue confirmée ! https://t.co/h8mkqZ69V2 — But! Lens (@But_Lens) July 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens aurait refusé la troisième offre du RB Leipzig pour Loïs Openda. Mais une quatrième proposition pourrait être formulé par le club allemand pour s'attacher les services de l'attaquant belge.

Fabien Chorlet

Rédacteur