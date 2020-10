RC Lens - Mercato : une recrue estivale ne regrette pas d'avoir signé

Devenu un joueur du RC Lens à part entière en juillet après son prêt, Corentin Jean (25 ans) n'a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison. En 7 matches de L1 avec le RCL, l'ancien joueur de Troyes, de Toulouse et de Monaco doit se contenter d'une passe décisive. Mais il se félicite de son choix d'avoir rejoint les Sang et Or.

« C'est familial, avec des gens qui aiment le club »

« Quand Lens m’a contacté, je n’ai absolument pas hésité, même si c’était pour jouer en Ligue 2, confie-t-il sur le site officiel du RCL. C’était le bon choix puisque quelques mois après, on montait en Ligue 1 ! » Et à l'attaquant d'ajouter : « On a un bon groupe avec un bel état d’esprit et je pense que l’on pourra faire de belles choses cette saison. Les valeurs du Racing me correspondent. Je me sens ici comme dans un cocon. C’est familial, avec une bonne ambiance, avec des gens qui aiment le club. Il y a un réel engouement autour du club, les gens sont derrière nous. C’est un réel plaisir d’être ici. Cela me pousse encore plus ».