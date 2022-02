RC Lens - Mercato : une recrue serait déjà OK pour cet été !

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Si le RC Lens n'a pas finalisé la signature de Lukasz Poreba (Zaglebie Lubin, 21 ans), Franck Haise n'a pas oublié le jeune milieu Polonais qui sera libre cet été. En conférence de presse vendredi, le coach des Sang et Or a remis le couvert sur cette option : « On n’abandonne pas les pistes qu’on travaille, surtout quand elles sont bonnes ! »

Venise a été éconduit pour Poreba

D'après la presse italienne, relayée par Lensois.com, tout serait même déjà ficelé pour cet été puisque Venise, qui a tenté sa chance, a été éconduit par l'entourage de Lukasz Poreba. Du côté de Zaglebie Lubin, on confirme également cette tendance tout en se défendant d'avoir bloqué le joueur : « Les propositions étaient trop basses ».

Au lieu de récupérer 350 000€ maintenant, le club polonais récupèrera un peu moins en indemnité de formation mais pourra au moins tenter d'arracher son maintien en D1 polonaise avec son meilleur joueur toujours sous contrat pour cinq mois. Un deal gagnant-gagnant finalement ?