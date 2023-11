RC Lens - Mercato : une piste estivale refait surface, elle a déjà donné sa réponse aux Sang et Or

Lors du dernier mercato estival, le RC Lens était intéressé par le milieu de terrain du RC Strasbourg, Habib Diarra. Mais face à l’intransigeance des dirigeants du RCSA, qui réclamaient plus de 25 millions d’euros pour laisser partir leur pépite, le Franco-Sénégalais est finalement resté en Alsace.

Mais alors que le mercato hivernal approche à grand pas, Habib Diarra serait toujours dans le viseur du RC Lens, selon Foot Mercato. Les Sang et Or, pas satisfaits de leur milieu de terrain, voudraient le recruter cet hiver. Dans ce dossier, le vice-champion de France en titre serait en concurrence avec Nottingham Forest, qui aurait également montré son intérêt pour le jeune Alsacien.

Ce dernier aurait cependant fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de quitter le RCSA lors de la prochaine fenêtre de transferts. Rendez-vous donc l'été prochain pour ses courtisans...

