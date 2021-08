RC Lens - Mercato : une vente à 3 M€ bientôt finalisée ?

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

Même s'il n'a pas spécialement besoin de vendre, le Racing Club de Lens peut accepter de lâcher certains joueurs afin de renforcer certains postes moins fournis. Surtout quand ce sont des éléments qui, a priori, partent comme remplaçants, tel Clément Michelin. La saison passée, même s'il a joué 26 matches, le latéral droit était derrière Jonathan Clauss dans la hiérarchie définie par Franck Haise.

Du coup, le Racing pourrait réfléchir à l'offre à venir de l'AEK Athènes pour Michelin. C'est le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi qui a relayé cette information sortie par le média grec Sportime : "Après avoir enregistré le renfort de D.Le Tallec, l’AEK Athènes souhaite poursuivre son marché en France. Alors que deux offres ont été formulées en vain pour Nîmois Eliasson, la formation grecque espère aussi boucler la venue du Lensois Michelin". Transfermarkt évalue la valeur du latéral droit à 2,5-3 M€.

