RC Lens - Mercato : Valenciennes récupère un joueur lensois (officiel)

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Gaëtan Robail (27 ans) a été prêté par le RC Lens au Valenciennes FC. « Auteur de 8 passes décisives en 26 apparitions la saison passée sous les couleurs du VAFC, Gaëtan Robail est de nouveau prêté du côté du Hainaut. Le joueur offensif a paraphé un prêt d’une saison avec option d’achat. Bonne saison Gaëtan », a tweeté le club artésien.

