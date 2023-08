RC Lens – Mercato : Varane calme le jeu sur son come-back chez les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Dans un entretien à la Voix du Nord, Raphaël Varane (Manchester United, 30 ans) a confirmé ses volontés de ne pas faire un quatrième club dans sa carrière : « Je n'oublie pas les maillots que j'ai défendus et je défends avec fierté le maillot avec lequel je joue ». La fiche du RC Lens sur But! Football Club « Un retour à Lens ? Aujourd'hui, je ne peux absolument rien promettre » Le Champion du Monde 2018 a néanmoins calmé le jeu sur la possibilité de finir sa carrière au RC Lens, une possibilité qu'il avait lui-même évoqué dans une interview ultérieure : « Je ne veux pas créer de fausse joie, je réponds avec beaucoup de prudence, je sais que je reste très attaché émotionnellement à Lens. Après, je ne veux pas trop en dire, parce qu'aujourd'hui, je ne peux absolument rien promettre ». En revanche, s'il y a une chose qui est certaine pour l'ancien capitaine des Bleus, c'est qu'il n'a aucune envie de croiser le fer avec les Sang et Or ni avec le Real Madrid en Ligue des Champions cet été : « J'espère ne pas jouer Lens et Madrid en compétition, clairement. Humainement, ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver », a expliqué le défenseur mancunien. Au moins, c'est clair ! Podcast Men's Up Life Pour résumer Dans la Voix du Nord, Raphaël Varane (Manchester United) a (un peu) rétropédalé dans ses déclarations d'intention de finir sa carrière au RC Lens. Le défenseur le souhaite mais il ne peut aujourd'hui rien promettre aux supporters.

