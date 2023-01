RC Lens - Mercato : Wesley Saïd réagit à sa prolongation

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Et de trois. Après Massadio Haïdara, et Yannick Pandor, le RC Lens a également communiqué, hier, suer la prolongation de contrat de son attaquant, Wesley Saïd. Le joueur est désormais attaché aux Sang et Or jusqu'au mois de juin 2026. Fort probable que d'autres annonces de prolongation soient annoncées dans les prochains jours avec, notamment, Jonathan Gradit, Facundo Medina et Florian Sotoca.

En attendant, Saïd a tenu à partager cette bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. En ayant une pensée pour les supporters des Sang et Or. "Une nouvelle page s'ouvre à Lens, toujours la même définition du plaisir ! Très heureux de cette prolongation, merci au club, au staff et à tous mes coéquipiers. Et bien évidemment une pensée pour les supporters Sang et Or avec lesquels nous partageons tellement d'émotions."