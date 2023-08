RC Lens - Mercato : Wolverhampton est passé à l'attaque pour Diarra !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Wolverhampton n'aura pas mis longtemps avant de passer à l'attaque pour Habib Diarra. Hier, les médias anglais ont révélé que les Wolves suivaient le très prometteur milieu de terrain de 19 ans du RC Strasbourg. Vingt-quatre heures plus tard, une première offre est partie. Selon Foot Mercato, elle s'élèverait à 22 M€ plus 3 M€ de bonus. Le club alsacien n'aurait pas encore répondu. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Le temps est compté pour le Racing Cela laisse donc un espoir aux Sang et Or d'ajouter un profil semblable à celui de Seko Fofana dans leur effectif. Mais le temps est compté car les Alsaciens voudront certainement recruter un remplaçant et plus tôt ils auront finalisé ce deal, plus vite ils pourront se retourner. Si le RC Lens veut réellement recruter Diarra, il va donc lui falloir contre-attaquer rapidement ! Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 🚨🔵⚪️🇫🇷🇸🇳 #Ligue1 |



◉ Wolverhampton vient de proposer 22M€ + 3M€ de bonus pour Habib Diarra de Strasbourg ‼️



◉ Strasbourg n'a pas encore répondu à la proposition 💣 pic.twitter.com/EOZhw66W7J — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Cible du RC Lens pour son milieu de terrain, le jeune Habib Diarra (19 ans) a fait l'objet d'une première offre des Wolverhampton Wanderers. Celle-ci s'élève à 22 M€ plus 3 M€ de bonus. Pour le moment, les Alsaciens ne l'ont pas encore accepté.

