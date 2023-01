RC Lens, OGC Nice : le bras de fer avec Ghisolfi parti pour durer sur le Mercato ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Si l'OGC Nice a devancé le RC Lens pour le prometteur défenseur burundais Youssouf Ndayishimiye (Istanbul BB), ce ne sera probablement pas le seul match entre les deux clubs sur les prochains Mercatos. Pouille reconnaît que Ghisolfi est parti avec certaines listes ... En effet, sur la chaîne de la Ligue 1 sur Twitch, Arnaud Pouille (directeur général du RC Lens) a reconnu que la proximité entre Florent Ghisolfi et Grégory Thil, que Lens a fait revenir dans l'Artois, joue forcément sur cet état de faits. « Florent Ghisolfi doit avoir en tête ce que Grégory Thil avait ciblé », a expliqué le dirigeant lensois. On peut aussi prendre le problème dans l'autre sens en se disant que l'ancien recruteur connait aussi parfaitement les listes de son ancien supérieur hiérarchique...

