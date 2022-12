RC Lens, OGC Nice - Mercato : Martel veut vite tourner la page Ghisolfi

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

De passage à la Gaillette samedi pour les 20 ans du centre d'entraînement du RC Lens, Gervais Martel a été cuisiné par Lensois.com sur le Mercato d'hiver des Sang et Or et la bascule qui va s'opérer suite au départ à l'OGC Nice de Florent Ghisolfi.

Martel ne pleure pas le départ de Ghisolfi au RC Lens

Pour Gervais Martel, Florent Ghisolfi appartient au passé du RC Lens et il est inutile de s'apitoyer ou de pleurer son départ à l'OGC Nice. L'ancien président des Sang et Or préfère se tourner vers le futur et attend un Mercato minimaliste en janvier.