RC Lens, OM, Girondins – Mercato : un buteur bien connu de la Ligue 1 offert sur un plateau !

Dans quelques jours, le Mercato hivernal va ouvrir ses portes et du côté des clubs de Ligue 1, la perspective ne s'annonce pas réjouissante. Entre l'impact du Covid et le fiasco Mediapro, les clubs marchent sur des œufs financièrement. La recherche des meilleurs coups à bas prix sera forcément une priorité.

FootMercato en a peut-être mis un en exergue ce vendredi soir. Selon le site, l'ancien attaquant des Girondins aujourd'hui à la Corogne, Diego Rolan, serait aujourd'hui sur le marché. Hors des plans du club espagnol qui végète désormais en troisième division, l'Uruguayen cherche un nouveau challenge.

Un tarif qui ne cesse de baisser

Et alors que La Corogne avait bloqué au dernier moment un transfert à Nîmes pour deux millions d'euros l'été dernier, le club espagnol se montrerait désormais « plus conciliant ». Rolan aurait d'ailleurs été proposé à l'OM, au RC Lens et aux Girondins. Même si un retour en France ne semble pas le plus évident.

« Ces tentatives n'ont pas vraiment de chances d'aboutir nous a-t-on fait savoir. En revanche, cela a plus de chances d'aboutir en Turquie et au Moyen-Orient, où il va aussi être proposé selon nos informations. Il pourrait être vendu contre un chèque de 1,5 million d'euros maximum nous a précisé une source proche du dossier », écrit FootMercato.