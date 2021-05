RC Lens, OM - Mercato : grosse mise au point sur le dossier Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : les enjeux de la rencontre face à l'AS Monaco

Hier en fin d'après-midi, RMC a annoncé que Seko Fofana et l'Olympique de Marseille s'étaient mis d'accord sur un futur contrat, que le club phocéen allait désormais entrer en négociations avec le RC Lens, que ce dernier demanderait 20 M€ pour son joueur… Ce jeudi, La Voix du Nord fait le point sur la situation des joueurs, qui incite en fait à l'optimisme quand on est supporter sang et or.

Fofana se sent bien à Lens

« Selon nos informations, et contrairement à ce qui a été annoncé par ailleurs, aucun contact n’a été noué entre les différentes parties. D’autres clubs ont également l’international ivoirien dans le viseur : l’AC Milan, qualifié pour la Ligue des champions, et l’Atalanta Bergame, qui suivait déjà l’ancien joueur d’Udine la saison dernière. »

« Il y a une semaine, lors de l’entretien qu’il a passé comme l’ensemble de ses coéquipiers à La Gaillette, Seko Fofana a redit qu’il était «heureux à Lens ». Vu la saison qu’il a accomplie, les dirigeants et le joueur s’attendent évidemment à des offres cet été. Le mercato sera long et - bien sûr - la situation peut évoluer. Mais, pour l’heure, aucune offre n’a été formulée. »