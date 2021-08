RC Lens, OM – Mercato : les Sang et Or ont bien tenté une piste de Longoria et du Bayern Munich

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

La rumeur avait déjà circulé il y a quelques semaines et L'Equipe la confirme dans son édition du jour : profitant de ses belles relations d'affaires avec le Toulouse FC (Ligue 2), le RC Lens a tenté sa chance pour la dernière pépite des Violets Amine Adli (21 ans). En effet, le board lensois a bien pris quelques renseignements sur le milieu offensif... avant de finalement rebrousser chemin face aux exigences de Damien Comolli.

Lens n'a fait que se renseigner

Pour la dernière année de contrat d'Amine Adli, le président toulousain réclame en effet entre 10 et 15 M€. Une somme impossible pour le Racing sans une rallonge de son actionnaire Joseph Oughourlian, lequel a déclaré « vouloir raison garder » cette saison lors du Mercato.

De plus, Lens ne partait pas favori face à une concurrence féroce incluant le LOSC, l'OM de Pablo Longoria, l'ESTAC, Wolfsbourg … Et surtout le Bayern Munich. Aux dernières nouvelles, c'est le club bavarois qui était en pole sur le dossier mais attendait de dégager un peu de liquidités pour faire une offre. Offre qui sera sans doute inférieure au 10 M€ minimum attendu. Amine Adli a, de son côté, déjà fait son choix, convaincu par le projet allemand et prêt à attendre que le Bayern ne dégraisse pour l'accueillir. Dommage pour le RC Lens.